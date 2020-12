NADEŽDA I TOMA NA KRV I NOŽ! ONA OTKRILA KO IH JE IZDRŽAVAO: Panić urla pred svima, pevačica GRCA U SUZAMA (VIDEO)

Toma Panić vikao je na Nadeždu Biljić dok je ona lila gorke suze.

Zerina Hećo stala je na stranu pevačice, dok je Toma bez problema nastavio da urla.

"Nemoj da ideš i da plaćeš! Ženo, pusti me da pričaš sa njom!", urlao je Toma.

"Nemoj da se dereš na mene", uzvratila je Zerina.

"Meni moja majka nije rekla i ti meni to nisi rekao do večeras i uvek sam vam ja kriva!", rekla je Nadežda.

foto: Printscreen

"Ja sam njenim roditeljima rekao da ja nisam mogao da opravdam neke pare, druga stvar trebali su zbog nje, ona je dva telefona skokala, kredit je dignut! Ja sam ostavio koliko sam ostavio i rekao da svaki mesec plaćaju rate! Ja nisam mogao drugačije da opravdam te pare, nego da odem u sud i to završim. Mene najviše boli kada ja sa njom se mučim, sa njenim menadžerom, znaš za koje ponižavajuće cifre je zovu ljudi!? Evo nek ti ona kaže kakve sam ja ideje davao, ja sam sve to radio, bez njega nikad ništa. Onda sam joj ja jednom rekao u fazonu, ja pop*zdeo, a vidim da oskudeva u sebi, nema samopouzdanje jer ne radi, to je logično! Ona ustane i kaže kako sam ja želeo da budem menadžer", objasnio je Panić.

"Ja sam to prvi put čula za stolom, meni je moja majka rekla da joj Toma ne duguje ništa. Ja za to ne znam! Znaš li ko nas je izdržavao u jednom trenuku? On!", pravdala se Biljićeva.

Nadeždu i Tomu je prekinula Miljana Kulić koja je htela da nađe krevet za spavanje, što je kod Panića izazvalo haos, pa su počeli da urlaju jedno na drugo.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir