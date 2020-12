ISPLIVALI DETALJI O MILIJANINOM DEČKU PENZIONERU: Bio je izuzetno BOGAT, živi u centru Užica, a evo kako ga sugrađani komentarišu!

Milijana Bogdanović postala je poznata po vezi, braku, a zatim i razvodu sa 53 godine starijim partnerom Milojkom Božićem. Priča o ovom neobičnom paru prvo je zainteresovala javnost u Srbiji, a potom su o njihovoj ljubavi pisali čak i svetski mediji.

Neobična devojka iz Pilatovića uspela je pre zakonskog okončanja braka da uplovi u novu romansu sa novim vremešnim izabranikom Milošem Markovićem. Vremešni Užičanin je svojevremeno priznao da mu razlika u godinama između njega i Milijane ne predstavlja problem.

foto: Printscreen/Happy

- Ne, razlika u godinama je formalna stvar i ona samo nekim ljudima može da smeta. Nama ne. Mi nemamo razliku u shvatanjima, zajedničkim aktivnostima, s*ksu, ljubavi. Dakle, nemamo razlike i zato smo srećni.

Miloš nam je već otkrio da je u penziji, a izvor blizak ovom Užičaninu dao je više podataka o izabraniku Milijane Bogdanović.

- Miloš je retko divan i dobar čovek. Niko vam u čitavom Užicu neće reći ružnu reč o njemu. Mnogi su se začudili njegovoj vezi sa Milijanom iz "Parova", ali svako gleda svoj život - ističe navodno izvor blizak partneru Bogdanovićeve i dodaje:

foto: Printscreen/Happy

- On je razveden, ima dvoje dece. Nekada je bio izuzetno bogat, a sada je u penziji i živi od vožnje taksija. Sve što je stekao u životu je potrošio i kome je stigao pomogao je. Takav način života ga je doveo do sadašnjeg skromnog. On čak nema neke nekretnine, već živi u centru Užica kao podstanar - govori navodno sagovornik.

foto: Printscreen/Instagram

Mnogo se pisalo o prethodnom braku takmičarke "Parova" i nenim motivima za vese sa drastično starijim muškarcima, ali izvor blizak Milošu Markoviću navodno smatra da je po sredi istinska ljubav između Milijane i njega.

- Pored razlike u godinama, začudila nas je činjenica što se ta mala spetljala sa njim. Pošto znamo da Miloš nema neko bogatstvo, začudila nas je čitava ta priča. Očigledno je Milijana sa njim zaista iz ljubavi - zaključuje navodno izvor.

