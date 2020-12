NISAM IMAO KRIMINALNO DELO: Dario Šogorović do detalja opisao boravak IZA REŠETAKA! A onda zatvor uporedio sa RIJALITIJEM

Dario Šogorović pristao je da odgvori na škakljiva pitanja na poligrafu.

Prvo pitanje za njega glasilo je: "Da li je istina da je zahtevnije u rijalitiju nego u zatvoru?"

"Nije zahtevnije, Ovde se samo ne spava dovoljno. U zatvoru sam odlazio na spavanje u deset i ustajao u šest. Tamo sam se sit naspavao. Ovde malo spavam, gotovo nikako. Tamo je sve bilo striktno i postojao je kodeks ponašanja. Mnogi ljudi kažu da je kao u vojsci. Sve je striktno i po pravilima", rekao je on.

foto: Printscreen/Happy

"Neobično je da si odmah otišao u zatvor posle prve tuče", primetila je voditeljka.

"To se kod nas kaže "rehabilitacija" u Republici Srpskoj. To bi značilo da ako nisi ranije imao nikakvo kriminalno delo. Mnogi nisu mogli da veruju da sam zatvoren tek tako. Zanimali su se za moj slučaj mnogi advokati. To je bila nepravda. Žalio sam se Ustavnom sudu. Svima je nejasno zašto nisam imao mogućnost da platim kaznu. Do 6 meseci zatvora može da se isplati, međutim, ja sam osuđen na sedam. Dobio sam mogućnost da ih tužim i da dobijem odštetu. Pare meni ništa ne rešavaju. Ja sam izgubio sedam meseci, a moja porodica je izgubila zdravlje zbog toga", rekao je Dario.

foto: Damir Dervišagić

"Da pojasnim kako sam završio u zatvoru. Bio sam u diskoteci koju je držao moj prijatelj. Sedeo sam za šankom kada su ušla četvorica iznuđivača, vrlo dobro poznati u tom kraju. Nema koga nisu tukli i nikada nisu bili osuđivani zbog toga. Jedan mi je prišao i rekao da čeka bocu viskija od mene. Nasmejao sam se samo, a onda je on rekao da je smrtno ozbiljan. Pokušao sam da izbegnem konflikt, ali nisam uspeo... Čuo sam da su mi ljudi u diskoteci dobacili da jedan od njih ima nož. Počeo sam da bežim i video palicu. Uzeo sam je u ruku i rekao im da mi ne prilaze. Oni su nasrnuli na mene, a ja sam se branio", ispričao je Dario.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir