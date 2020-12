EMOCIJE GA OBUZELE! NECA PRIČA SA BORINOM SLIKOM: Boli me duša, nemam smelosti brata da pogledam u oči! Volim one koji me GAZE!

Nenad Lazić Neca razgovarao je sa slikom Bore Santane, gde mu je rekao sve što mu je na srcu, potom je otkrio koliko mu je teško zbog svega.

Neca je govorio sa slikom i istakao da neke ljude voli iako ga gaze.

"Što si tako odvratan prema meni? Ja i te kako vidim da ti pratiš šta ja radim. Ja volim ljude, iako me gaze. Juče si bio jako bezobrazan, a prvi put sam zbog tebe bio agresivan. Meni je čudno da si ti tako nešto izazvao u meni. Ti i Milica ste meni najlepši par u kući, i Kenan i Rialda. Od mene si napravio ličnu kreaciju, i ti si me napravio ovakvim. Užas, ti si prva osoba koja je mene zezala. Došao si ovde, pa si mi pružio podršku, a onda si ispao gori od svih. Pljuvačku, šamar i gaženje po ranama ti nikada neću zaboraviti. Boli me i duša i telo, a svaki dan razmišljam da li će mi roditelji poslati stvari, da li ću dobiti klip. Sve što si rekao, tako se osećam. To si ti. Ja nikada nisam imao komplekse jer sam debeo, ali sada ih imam. Ja nisam onaj Neca sa početka", rekao je Neca pa dodao:

"Zašto si mi juče pokazivao polni organ? Izvini za pismo, nisam znao da je tu. Imam samo potrebu da ti se opravdam za sve, i da se izvinim za sve loše što sam ti rekao. Nadam se da i ti imaš istu potrebu. Ljudi će uvek birati tebe, a ja sam niko i ništa. Nemam sa kim da pričam, juče mi je na primer bilo draže da pričam sa tvojom slikom. Ljudi su zli, odvratni prema meni, a Tara mi kaže da smrdim, da mi stvari smrde. Posle toga, dođe Monika, i zbog toga mi je krivo."

"Ja nemam smelosti da odem kući, da pogledam brata u oči. Ja nemam podršku, a od tebe sam je očekivao. Ja ću svoj rep da skratim, jer nisam srećan, a pustio sam ga kada sam bio srećan. Ova godina je bila divna. A sada nisam srećan, ja hoću da pokušam, voleo bih da uđe neko ko bi mi pomogao da budem srećan i da te zaboravim. Sada ću odmah da idem da zamolim Kristijana da mi skrati rep. Sve što lažem, lažem zbog tebe. Vidim da ti je neprijatna situacija", dodao je Neca.

