JANJUŠ SE UVUKAO PAULI U KREVET, A MAJA JOJ NAPRAVILA HOROR SCENU: Nema mira kad joj se neko meša u vezu, VREĐA NAJNIŽE! (VIDEO)

Maja Marinković odlepila je zbog bliskosti Paule Hublin i Marka Janjuševića Janjuša, te su počele da se brutalno svađaju i čašćavaju uvredama.

Rijaliti učesnice započele su burnu svađu, a Maja kao i obično pravi problem kad god je neko blizak sa njenim dečkom Janjušem.

"Tvoj dečko je došao kod mene! Ološu!", odbrusila je Paula.

foto: Printscreen

"Reci, šta sam rekla?!", upitala je Maja.

"Mogla si mi lepo reći da odem, a ne da me guraš! Nije li ružno to što radiš? Da si mi se lepo obratila i da si mi rekla da se pomaknem, bilo bi sve dobro! Janjuš je došao da legne pored mene", nastavila je Hublinova.

foto: Printscreen

"Pitaj dečka!", odbrusila je Marinkovićeva.

"On tebe kad izj*be, pa te odj*be", odbrusila je Paula.

"Mrze me što sam bolja riba, samo me žene u kući napadaju. Ispada da ja ležim sa Franom, a Šebez je dečko video da nisam. Ove nose moje trepavice, mole me da im dam stvari za žurku, aljkavuše, ja to neću da radim.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir