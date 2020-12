MARIJA PRVI PUT ZAPKALA, A DA NIJE ZBOG MILJANE! Kulićka se gušila u suzama nakon ovog PIRZNANJA, evo šta joj naježe palo! VIDEO

Voditelj Bora Santana pozvao je Mariju Kulić u emisiju ,,Amnezija" kako bi prokomentarisala dešavanja u Beloj kući.

Marija se prvo osvrnula na to što je Nadica Zeljković njoj lupila šlag na srce. Slušajući šta Marija priča, Nadica je dotrčala do radija kako bi se suočile.

- Nadica i ja smo od početka u sukobu, od onda kada nije dala Miljani poene, pa se to samo nastavilo. Više puta sam gledala i slušala kako je komentarisala Miljanine postupke i izgovarala ružne reči. Od nje sam i očekivala, od Đedovića takođe - rekla je Marija.

foto: Pritnscreen

- Samo da pozdravim sve majke koje su plakale zbog nje - ubacila se Nadica.

- Ja ne osećam mržnju od strane njega prema meni, ovde ljudi hoće da budu principijalni, kad jednom kažeš da nećeš da oprostiš, onda ne prelaze preko toga - dodala je Kulićka, te je dodala da je i od Zole očekivala porciju šlaga.

- Kada sam ja komentarisala da je dobar performans, izuzela sam to, jer je to bilo rađeno na meni. Ja sam to gledala, mada nisam mogla da obratim pažnju ko je sve aplaudiralo Zoli... Pratim svakog, gledam sve, pratim na žurkama, mislim da mi to ide od ruke, jednostavno, ako sam prisutna, ništa ne može da mi promakne - rekla je Marija.

Marija je potom prokomentarisala i ljubavne parove, te je istakla da po njenom mišljenju, nijedna veza neće opstati.

- Vidi se da se on ugasio, on nema poverenja u Maju, ne bih imala ni ja, ja sam to njemu i pričala. Prvo ono što se desilo sa Jocom... Alenu se dopadaju i Nataša i Rialda, samo što je sa Rialdom kompatibilniji - izjavila je Kulićka.

- To što je Miljana sebi dozvolila da i u ovoj sezoni imala intimne odnose, da nije imala intimne odnose, ne bi morala da razmišlja o zaštiti. A najlepši trenutak mi je kada su Ana i Zola rekli jedno drugom da se sviđaju - rekla je Marija o najružnijem trenutku u Zadruzi.

Marija je zaplakala kada je pričalao sukobu Tare i Kristijana, ističući da je kao majci njoj bilo teško to da gleda.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir