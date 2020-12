NISMO DOBROG ZDRAVLJA, PRITISAK NAM JE SKOČIO NA 200! Oglasila se majka Ane Bulatović: Sramota nas je zbog onog što ona RADI!

Nakon što je Miljana Kulić definitivno raskrstila sa Lazarom Čolićem Zolom, on je utehu pronašao u Ani Bulatović, što je majci nekadašnje učesnice Zvezda Granda veoma teško palo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ma, ne pitajte me ništa. Ne znam šta Ana radi, ali sa tim dečkom ne sme da ima ništa. Ma, kakvi?! Šta će joj on u životu?! Ispada da ga je Miljana otkačila, pa da bi ostao što duže, zakačio se za moju ćerku. Bezobrazluk. Ma, nema ništa od te ljubavi. Mi smo malo stariji i sve to nas je uznemirilo - izjavila je Anina majka.

- Nismo uopšte dobrog zdravlja, pritisak nam je skočio na 200. Zar u bolnici da završimo zbog Zolinih glupih obećanja da će joj napraviti bajku od života ako bude sa njim. Ne treba joj on. Ako mi verujete, jedva pričam i sa vama. Nemam snage da se borim sa novinarima. Moj muž i ja smo malo stariji, u penziji smo, i sve to što isplivava o Ani nam veoma teško pada.

- Mi živimo u Kragujevcu, mnogo nas je sramota zbog svega što tamo radi, što je bila sa oženjenim i što se sad vucara sa onim Zolom i što to svi gledaju. Taj dečko nije dobar, Kulići su ga naglavačke izbacivali, a on se uvek vraća, kao pijavica je - dodala je gospođa Bulatović za Star, a prenose mediji.

- Neću dozvoliti da Zola mojoj ćerki uzme honorar i proćerda ga kao Miljanin. Jedva čekam da Ana izađe iz rijalitija i da porazgovaram sa njom u četiri oka.

foto: Printscreen/Zadruga

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Star/M.M.

Kurir