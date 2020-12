VOLIM TOMINOG OCA, MAJKU I BRATA: Nadeždi oči pune suza zbog Panićeve porodice, ovakav OBRT niko nije očekivao! (VIDEO)

Rijaliti učesnici dobili su priliku da vide čestitke za praznike preko snimaka, pa su se svi okupili u dnevnoj sobi, a bilo je mnogo suza i emocija.

Naredna čestitka bila je za Tomu Panića. Njemu su se obratili brat, otac i majka i poželeli su mu sve najbolje. Nadeždu Biljić, sa kojom Toma ima sina, nisu pominjali.

foto: Printscreen

"Drago mi je da vidim oca, znam kakav je on čovek. Ja sam kriv za mnoge stvari, on. Majka je uvek tu, uvek je i bila. Brat nije dao da me niko dira, otac je neko kome je mnogo krivo, mi imamo dobar odnos, drago mi je da ga vidim", rekao je Toma.

foto: Printscreen

"Ja sam se rasplakala zbog njegovog oca, ja tog čoveka volim i poštujem, i njegovu majku i brata", rekla je Nadežda kroz suze.

Kurir.rs

Kurir