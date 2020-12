MAJO, NISAM TE TAKO VASPITAO! Marinkovićevu otac naribao, poruka došla do rijalitija, a Janjuš zbog ovog IZLETEO NAPOLJE! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš dobio je čestitku najbližih za praznike.

Njemu su se obratili najuži članovi porodice, ali i bivši zadrugar, Vladislav Mandić.

"Pazi šta radiš, pamet u glavu, nemoj da kukumavčiš", govorili su u video poruci.

Janjuš je sve vreme očekivao da vidi svoju naslednicu Krunu, međutim nje nije bilo u video poruci, pa se Janjuš rastužio i napustio crni sto bez reči.

Maja je čekala da joj se obrati otac Taki Marinković, a on je imao samo jedno da joj poruči.

"Majo, mnogo sam ljut na tebe, sve što bih ti rekao nije za televiziju, nisi održala obećanje koje si dala, znaš da ne podržavam to što radiš. Nisam te tako vaspitao, da te ponižavaju ljudi koji te nisu vredni", poručio je Taki.

"Sve su u pravu, pozdravljam puno mog oca, slažem se sa njim, zaista mi je žao što sam mu priredila ovo, nije on neko ko zaslužuje da me gleda svaki dan uplakanu. On je mene čuvao ceo svoj život, nije želeo da me izvede na ovakav put, naravno da mi ovo teško pada", rekla je Maja.

