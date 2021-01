ONI SU NAJPLAĆENIJI UČESNICI ZADRUGE! Zavrteće vam se u glavi od HONORARA, za jednu sezonu mogu 3 STANA da kupe

Rijaliti zvezde Miljana Kulić, Marija Kulić i Kristijan Golubović su najplaćeniji zadrugari u ovoj sezoni rijalitija.

Osim njih tu je i starleta Stanija Dobrojević, koja još nije ušla u rijaliti, ali će se navodno uskoro useliti u Belu kuću. Ona tvrdi da joj je ponuđen honorar koji je dva puta veći od glavne nagrade koju osvaja prvoplasirani.

foto: Pritnscreen

Naime, Miljana je tokom jedne svađe sa Mišelom Gvozdenovićem otkrila detalje svog ugovora, jer ju je zadrugar pitao zbog čega je tu.

- Tu sam zbog 300.000 evra. Pokazaću ti u ugovoru koliki mi je nedeljni honorar kada izađem, a ti si došao da se promovišeš i da se čuje za tebe. Ovaj čovek ne treba da ima honorar. Ja onda ne želim da mi bude ovoliki honorar, već 500.000 evra - rekla je ona dok su je zadrugari gledali u neverici.

foto: Printscreen

- Kažu meni, ti si cirkusant, starleta, ulaziš u rijaliti! Pa zar ne bi ti za 350.000?! Evo, da otkrijemo karte, pa nek me demantuju! Neću da uđem unutra ako ne mogu barem jednu kuću da kupim - otkrio je Kristijan za "Avaz" pre nego što je ušao u Zadrugu, te time potvrdio nagađanja o ogromnom honoraru.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nemam milione, ja sam u čudu kad čujem te velike honorare. Ja sam tu za vrlo mali novac, ali vrlo veliki u ovoj zemlji. Evo, pošteno, kada nekoga na kraju rijalitija sačeka između 10 i 15.000 evra, to je ozbiljna priča. Kome je to malo, neka se bavi nekim biznisom i izađe sa milionima. Ja sam zadovoljan dobrom platom, mladi me vole... Oni koji uzimaju milione, neka im je sa srećom, ja im neću smetati. Ja te pare nemam, tako da... - rekao je Mića jednom prilikom za Telegraf.rs.

foto: Printscreen

kurir.rs

Kurir