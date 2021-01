SKANDALI, TUČE, PREVARE, ABORTUS! RIJALITI 2020. BIO JE HAOTIČAN: Ove ŠOK scene i učesnike gledali ste otvorenih USTA! (VIDEO)

Godinu iza nas obeležili su skandali, afere i preljube u rijalitiju o kojima se priča i danas.

Iva Grgurić imala potresnu ispovest pred milionima i pobedila u "Zadruzi"

Iva je priznala pred milionima da je bila bliska sa Marijanom Šarićem, i lila suze. Ona je pri početku "Zadruge" pokazivala interesovanje za Vladimira Tomovića, a onda i za Stefana Karića, da bi potom stupila u romansu sa Filipom Đukićem, sa kojim je i danas.

"On je znao za moje momke. I rekao mi je da moramo da popričamo, ja upalila muziku, nisam ni slutila, sve mi je bilo normalno, ja sam njemu uvek persirala. On mi kaže: "Gledaj ne znam kako da ti kažem, dvoumio sam se da li da ti kažem ili ne. Gledaj, ja tebi moram nešto reći, kada nosiš kamen neko vreme, on ti fali, ja ti moram reći, ja sam se zaljubio u tebe” i meni tu knedla stala", govorila je Iva u rijalitiju. Tada joj je Marijan kako je pričala rekao kako želi da bude samo njegova, na šta ona nije pristala, pa je morala da izađe iz stana za tri dana. Ipak, majka ju je ubedila da se vrati u stan, pa je morala da pristane na nove uslove.

Anabela Atijas ušla u rijaliti "Zadruga"

Pevačica je ušla u rijaliti zbog ćerke Lune Đogani, gde su imale burne svađe i pravile skandale, da na kraju ne bi ni razgovarale. Anabela se tada trudila Lunu da razdvoji od sada verenika Marka Miljkovića, što joj nije pošlo za rukom.

Ipak, na kraju su se odnosi izgladili, Luna je sada trudna, ali njihov rijaliti "haos" i dalje je svima urezan u glavi.

Toma Panić ušao u rijaliti i prevario Nadeždu Biljić

Rijaliti učesnik sa pevačicom je uplovio u romansu. Njih dvoje napolju su imali sukob koji se završio tučom, da bi ga Nadežda prijavila policiji na kraju i javno pokazala rane na licu. Posle svega par je dobio sina Longa koji je prevremeno rođena beba.

Toma je ušao u rijaliti da bi skupio novac za svog sina, ali ga je zavela Hrvatica Paula Hublin, sa kojom je prevario Nadeždu pred milionima. Pevačica je ušla u rijaliti, nakon prepucavanja sa Tominom majkom, a sada su se i pomirili.

Miljana Kulić ponovo abortirala

Miljana Kulić prvi put zatrudnela je 2017. u "Parovima" sa Ivanom Marinkovićem, bivšim suprigom pevačice Goce Tržan. Iako je ubrzo raskinula sa Ivanom, rodila je sina Željka.

Miljana ponovo zatrudnela sa novim dečkom Lazarem Čolićem Zolom, ali se ovaj put odlučila za abortus, na nagovor porodice, ubeđivajući je da nije sposobna za tu ogromnu odgovornost da bude majka dvoje dece. Zola i Miljana su 2020. ponovo ušli u Zadrugu, a Miljana je i ove godina imala vesti za zadrugare, da je ponovo u drugom stanju, a ovaj put se odlučila da zadrži dete. Ipak, nije je dugo držala ova odluka, te je rešila da i ovaj put abortira, što je šokiralo sve u rijalitiju i kraj malih ekrana.

Veza Maje Marković i Alena Hadrovića

Maja iz Kovina došla je u rijaliti verena za Jovicu Putnikovića, kog ste takođe ranije gledali na malim ekranima. Ona je postala sve bliža za vlasnikom brojinih klubova u Beogradu, Alenom, koji je priznao da je u nju zaljubljen. Jovici se za to vreme desila teška saobraćajna nesreća.

Maja je pored svega rešila da bude sa Alenom, a njihova veza i dalje ima uspone i padove.

Veza Marka Janjuševića i Maje Marinković

Sve je počelo sa prijateljskim odnosima. Marinkovićeva nije mogla dugo da ćuti, te nezadovoljna što joj ne posvećuje pažnju, Maja je rešila da raskrinka Janjuša i objavila da su se nekoliko puta poljubili.

Janjuš je i dalje poricao vezu sa Majom iporučivao joj da je bolesna i da umišlja stvari, a onda se pojavio i snimak njihovog intimnog odnosa i onda je sve bilo jasno. Janjuš se zbog Maje i razveo od žene Ene, a njihova veza u rijalitiju i dalje traje.

Rijalti učesnici pobegli iz "Parova"

Učesnici rijaliti programa na TV "Happy" napustili su "Parove" zbog čega je dolazila i policijska patrola.

Učesnici su nasilno otvorili vrata i napustili prostor u kojem borave, popeli se na sprat i pokušali da dođu do kancelarije producenta u čemu su ih sprečili radnici obezbeđenja.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir