CAR SKOČIO KAO POMAHNITAO, PA SE OBRUŠIO NA MISICU: Napao je kao nikad do sad! A onda je usledio i žestok sukob Zerine i Miće!

Zadrugari biraju između Jovane Ljubisavljević i Vladimira Tomovića. Sledeći koji nominuje je Lepi Mića.

- Ljudi, meni samo nije jasno, da li vi toliko volite Vladimira, a toliko mrzite misicu? Vladimir i ja smo u korektnim odnosima, imamo neko drugarstvo, mi se ne svađamo, i mirno pričamo, iako bude teških reči. Ko uđe ovde sa svojim mozgom, a izađe sa tuđim, to je njegov problem. Mića ovde igra rijaliti 24 sata, a niko ne sme ništa da mu kaže - počeo je Mića.

foto: Printscren/Zadruga

- I Jovana igra rijaliti 24 sata. Meni je krivo da prekidan, ali moram da kažem. Ovo je situacija koju ja ne bih oprostio mojoj rođenoj majci. Ja nju nalazim na podu slomljenu, a dva dana nakon toga, ona toj osobi plače u tri kvadrata - rekao je Car.

- Ne interesuje me šta pričaš, sve je u redu. Ja nisam njemu plakala, nego sama sa sobom, rekla sma već - objasnila je Jovana.

- I ti Mini je*eš oca, brata i majku, pa šta? Vi ste opet zajedno - nadovezao se Mića.

- Ona tebi ništa loše nije uradila, nema potrebe da je kažnjavaš. Ti si jedna obična muška pi*ka, jer se plašiš Tomovića. Samo se tri muškarca ne plaše ovde njega. Ti se plašiš kaše od mozga, videćeš kasnije - objasnila je Sanja.

- Ovo si jedva čekao, nikada nisi bio gori na nominacijama - rekao je Mića.

- Ona meni samo nije jasna, i to je to! - rekao je Car, potom je Mića završio nominaciju:

- Car je sve izmislio i sve slagao. Jovana se ponaša isto puna 4 meseca. I nikada nije prekidala svoje odnose, ona sa njim komunicira konstantno. Ona je uradila isto što je uradila i 100 puta. Zerina isto posle svih svađa, kada joj on nešto kaže, ona se nasmeje. Nema ovde žaljenja, on ovde nikoga ne maltretira, devojke sve to žele, one hoće kontakt, da bi bile u nekoj priči - rekao je Lepi Mića.

foto: Printscren/Zadruga

- Mićo, ja sam bila iskrena, ja sam rekla šta sam imala. On se sa mnom nikada nije sprdao - pravdala se Zerina.

- Potom su se Zerina i Mića nekoliko minuta prepucavali preko crnog stola, gde je Zerina sa sebe pokušavala da spere osude koje joj je Mića nametao sve vreme povodom odnosa sa Vladimirom Tomovićem. On je za kraj nominovao Jovanu Ljubisavljević.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir