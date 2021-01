KRISTIJAN SKOČIO NA STO, PA SE ŽESTOKO SUKOBIO SA ZERINOM! Golubović do detalja opisao Vladimirovu igru, Hećova se ovako BRANILA!

Zadrugari biraju između Jovane Ljubisavljević i Vladimira Tomovića koje je za potrčke postavila ovonedeljni vođa Ana Bulatović. Nakon komentara, ali i obrazloženja mnogih, na red je došao i naredni zadrugar, a to je Kristijan Golubović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona je sve drugačije mogla, i da anulira komentare i ostalo. Mogla je da dođe kod nas u pab na rehabilitaciju. Posle šlaga i svega, došlo je do oscilacija, i sve je trebala da dovede na nultu tačku, kako se sve ovo ne bi dešavalo. Ona je grešila od prvog dana, a greši i dalje. Ja mislim da je ona za ovo vreme uplovila u igru rijalitija, i nekako se hrani tome da ima neku začkoljicu sa njegove strane, i to nama svima daje materijala - rekao je Kristijan.

- Od klipa ništa nije bilo! - pravdala se misica.

- On je dečko osetio da ima prostor za komunikaciju - objasnio je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kada sam za Vladimira rekao da je rijaliti go*no, mislio sam da je spreman na sve, kako bi se vi uverili u to. On je nešto drugo, a vama prezentuje sve ono što nije. On je streptomicin za devojke, ali i kur*micin. One su zadovoljne i sve, a kada ga vidite kao streptomicin, tada je sve hladno, vruće, ovo, ono. I svuda je bura. Videli smo jednu situaciju, između njih se desila neka spr*nja, pa je bilo malo ovako, malo onako - rekao je Golubović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Treba da vas bude sramota, ti kao muškarac njega podržavaš, vi niste muškarci, džaba mišići i tetovaže - vikala je Zerina.

