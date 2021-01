ZADRUGARI PRIZNALI NECI ISTINU! Otkrili da su znali da je zaljubljen u Boru od prvog dana, a onda mu Car priznao OVO! (VIDEO)

Nenad Lazić Neca je danas razgovarao sa zadrugarima, pa se nekolicina njih dotakla njegovog priznanja da je zaljubljen u Boru Santanu.

- Niko nije rekao da si ti ono što što nisi. Sam si rekao - rekao je Mića.

- Neću da ispadne da je cela krivica moja - dodao je Neca.

- Pržulj je sve znao posle 2 dana - dodao je Vuk.

- I ja sam sve znala odmah - rekla je Anja.

- Ja sam počeo da imam averziju, jer nameće taj njegov pede*izam - rekao je Car.

Inače, Julijana Lazić, majka popularnog zadrugara Nenada Nece, odlučila je da prokomentariše to što je njen sin priznao da je voli muškarce. Kako kaže, sve je počelo kada je Bora Santana, u kog je Neca navodno zaljubljen, slao poruke njenom drugom sinu Pedragu pre ulaska u „Zadrugu“.

- Peca je zvao Boru pre ulaska u „Zadrugu“ da mu kaže da ne vređa Necu. Santana je tada rekao da to radi čisto zbog rijalitija. Nakon toga su stupili u komunikaciju, dopisivali su se i zbližili, samim tim i izmirili. Pored toga Bora zna našu celu okolinu. Obećao nam je da će našeg Necu da štiti i da mu pomogne u „Zadruzi“. Santana je biseksualan i to su svi pričali. Nije u redu da mi Bora psuje dete, tužiću ga za sve te klevete. Zove moje dete šugavko. Njega je Bora zaludeo čim je ušao i ne može njegova familija nama da preti. Shvatite to – kaže potreseno Julijana i dodaje da je sigurna kako Neca nije zaljubljen u Boru, ali da postoji sumnja da voli muškarce.

- Neca nije bio zaljubljen u Boru i to su sve laži. Baš od toliko lepih momaka, on da se zaljubi u takvog konja. Svog sina poznajem, nisam ga se odrekla. Zvali smo i produkciju da vidimo šta je sa našim sinom. Vidi se da se osećao loše nakon priznanja – govori Julijana za Blic.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir