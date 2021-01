SRAMOTA ME JE DA PRIČAM KAKO ĆU DA OKRENEM DRUGI LIST! Miljana pojasnila svoje ponašanje sa Mišelom, a onda se osvrnula na Zolu!

Kod voditelja Darka Tanasijevića je došla Miljana Kulić, koja će zajedno sa njim da prokomentariše dešavanja na imanju.

- Sramota me je da pričam kako ću da okrenem drugi list! Ja sam dozvolila sebi da se za doček napijem, ne da popijem, ja sam trebala da budem uzor ljudima kao i što jesam, a ja sam bila u orkrestru, jer sam padala i lupala! Mene je Marija pratila ali ja nisam ni znala da sam pijana, ja se molim da u ovoj godini ostanem takva! Ja molim Boga da moj bivši momak ostane duže, ja bih volela da on pobedi a ne ja, sada sam presekla. Sve se ugasilo onog mmomenta kada se sve ono desilo u apartmanu, i kada je mojoj majci zalepio šlag na facu - rekla je Miljana, pa dodala:

- Zabolelo me je jer sam ja mojoj majci priredila da je svako ponižava, i da joj svi govore da sam ja njen produkt, osetila sam se kao Nadežda kao jadnica! Što duže on ostane u rijalitiju gledaoci će videti da sam ja raskrstriloa sa osdećanjima, ne može da me opere ni Dunav ni Sava, i muka mi je od same sebe. On kada prođe pored mene ja dobijem nagon za povraćanje, ja hoću da uđem i u sledeću sezonu jer rijaliti je kao recidiv i ušao mi je u krv, a ja sam svesna koliko sam dobra a neki ljudi su nezahvalni! Žao mi je jer sam porodici Čolić vraćala kredite, a nisam ni dobila čestitku ili poruku! Moja majka bi bila srećna da sam ja u srećnoj porodici - dodala je Miljana.

- Da li ti normalan, kakav Đoliks, ja se zezam nema zetova! Sada da uđe i Alen Delon, ja ne znam kako on izgleda, mene ne bih zanimao! On neka diže atmosferu, a kod mene se više ništa ne diže, samo mi treba ljubav i nema više ništa ni sa jednim muškarcem! Ja ne znam ko je šta radio, Mišela ne vidim on je otpisam, on i Zola su dve osobe koje sam otpisala, a dizala sam mu cenu a Mišel je jedan statista dok Kristijan priča. Ja sam ga jahala, jer sam htela da pravim šou ali sam preterala. Meni Marija ništa ne brani, samo iznese svoje mišljenej i samo mi je rekla da ispoštujem Velikog šefa i šeficu i hvala im zua pokolne koje su kupili mom detetu! Ja ću se odužiti za žurku na kojoj nisam bvila za Srpsku Novu godinu - završila je Miljana.

