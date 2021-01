KRISTIJAN IZNEO ŠOKANTNE DETALJE IZ ZERININE BURNE PROŠLOSTI: Izazvao opšti haos, pa kao furija izleteo iz Bele kuće! (VIDEO)

Kristijan Golubović nastavio je da deli budžete za ovu nedelju, uz komentare na račun zadrugara.

foto: Printscreen/Zadruga

- Marija je naredna za budžet. Ona misli da sam nasilnik, ali to nikada ne može da se desi, jer ja uvek smanjim tenziju, poraz bi bio da Vas ja sada radim ovde na strah - rekao je Kristijan.

- Zerina, ja znam da si ti pakao preživela, saosećam sa tvojom pričom, žao mi je što si moje performanske nazvala "za kićanovića". Uopšte me ne zanimaš, ti misliš da si interesantna kada tako ustaneš. Ja sam pričao sa čovekom koji je rekao da si pila metke iz pića - komentarisao je Kristijan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam te zamolila da ne potežeš takve priče, nema potrebe da to pominješ. Ja mogu da pričam koliko hoću, ne dopada mi se to što on priča, ja ne želim da pričam o ljudima koji su spolja - uključila se Zerina.

Dok je ona odgovarala na njegove komentare, Kristijan je napustio Belu kuću i pokazao joj da ga ne zanima njeno objašnjenje.

