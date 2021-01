GASTOZOVA SESTRA NE ŽELI NAIDU ZA SNAJU! Optužila je da je ZLOSTAVLJALA Nenada, a ni buduća snajka joj nije ostala dužna!

Sve maske su pale već na prvom pitanju na sinoćnjem "Parografu", na kojem je ispitivana Tanja, sestra bivšeg učesnika "Parova" Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li je istina da nikada nisi želea da ti Naida bude snaja? - glasilo je prvo pitanje

- Istina je. Nikada nisam htela da mi ona bude snaja jer je bilo mnogo priča oko nje. To mi se nikada nije sviđalo - odgovorila je Tanja.

Zbog čega si se onda družila sa njom i pričala da je voliš?

- Ja sam mislila da se situacija promenila, ali nije. Jedan razgovor koji sam imala sa njim mi je pokazao da mu ona više ne treba. Sam mi je rekao da je završio sa njom i da nikada više ne želi da ima više sa njom. Ja se nadam da će on da ima petlju da joj kaže sve ono što je rekao meni, pa ćemo da razgovaramo. Ne sviđa mi se zbog svega onoga što mi je on ispričao da mu je ona radila i tada, ali i pre tri godine. Ono što sam ja radila Borku je ništa, ali ono što je ona radila Nenadu je katastrofa i zlostavljanje. Vi niste svesni šta je on meni tog jutra izgovorio o Naidi. Ja sam to samo ublažila. Na kraju krajeva neka mali stisne petlju i neka joj sam kaže šta je rekao. Onda neka joj objasni da li je rekao u besu, da li je mislio, ali je sigurno da je rekao da mu je uradila mnoge ružne stvari - ispričala je Tanja, a Naida nije htela da komentariše.

- Zbog svega drugog što se dešavalo pre ovoga. To što je Nenad pričao on je pričao ovde mnogo puta svima kada god se posvađa sa mnom - odgovorila je Naida, pa optužila Tanju da je bludnica i da vara supruga na očigled svih.

Parograf je pokazao da je njen odgovor istina!

Da li je istina da nisi uvek posmatrala Gastoza kao brata?, bilo je drugo pitanje.

- To nije tačno. Ja sam njega upoznala kada je on imao dve godine. Zapravo tada mi je majka moje pokojne majke rekla da je moj otac dobio sina sa drugom ženom, ali da su krili od mene to jer su se bojali da će me povrediti. Čim sam saznala ja sam našla Gocu i popričala sa njom. Nju je izuzetno dirnulo to što mi je to ispričala majka moje majke i rekla mi je da bi želela da dovede Nenada kada imam probu u pozorištu da me upozna. On je došao, mali dečak, plavook, protrčao je pored svih ljudi zaleteo se, zagrlio me i rekao "Ja imam sestru" i počeo da plače. Od tog trenutka do dana današnjeg mi imamo odlične odnose i on je uvek bio i biće moj brat - objasnila je Tanja.

- Moje pokojne majke majka mi je davala novac da ja idem njemu na rođendane i kupujem mu poklone. To dovoljno govori koliko smo mi imali savršeni odnos.

Parograf je i na ovo pitanje pokazao da je govorila istinu.

