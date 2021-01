SLOBA JE LJIGAV, MUVAO ME JE, ODBILA SAM GA! Nadica i Rialda progovorile o sukobu koji trese imanje: Rekle sve o Kiji i Radanoviću

Marija Kulić imala je pitanje i za Nadicu Zeljković, a odnosilo se na sukob sa Rialdom Karahasanović.

- Nadice, da li je razlog tvoje netrpeljivosti prema Rialdi to što ne želiš Kiji konkurenciju na estradi ili jer se priča da je Rialda bila sa Slobom? - glasilo je pitanje.

- Rialda je klupska pevačica, Kija je prošla kroz te vode, ima duet sa Đanijem i Stojom, znači folkter, znači prošla sa Ša duet, to je rep i trep. Prošle je i kroz klupske vode kao pevačica, bila sa Ministarkama, ne verujem da Rialda može da je ugrozi. Nikad ne može da ugrozi Kijinu karijeru, vidimo rezultate mog deteta - odgovorila je Nadica.

- Nadica sve nešto podvuče onako - dodala je Rialda.

- Sloba mi nije ni u malom mozgu, ne pada mi na pamet da pričam o njemu. Ne znam kad je to viđenje bilo, da li kad je Kija bila u braku... Nek se dogovore - nastavila je Zeljkovićeva.

- Niko ničiju sreću ne može da uzme. Nadica može da ukuca i vidi moj lik i delo kad izađe. Ja sa Slobodanom nikad nisam bila u kombinaciji, mi smo bili prijatelji, ali se to prijateljstvo završilo neslavno. On je ljigav, pa je ljigav. On mi je pisao, da kažem muvao, ja sam ga odbila. Kiju sam jednom upoznala, nešto površno. Nadica mi je za vreme reklama rekla to za karijeru, što je nisam do sada napravila, mene je to povredilo - istakla je Rialda.

- Moje dete i ja ne ugrožavamo nikome karijeru. Pozdravljam moju Kiju - rekla je Nadica.

