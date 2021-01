TOMOVIĆ SE SLOMIO, ZAPLAKAO NA SAV GLAS! Setio se pokojnog oca: On je za mene i dalje živ, ja nisam VREDAN SVOJE PORODICE! (VIDEO)

Bora Santana dao je reč Vladimiru Tomoviću, kako bi se prisetili božićnih običaja. Vladimir je krenuo da priča, ali se rasplakao, jer se setio pokojnog oca i toga što je ovo prvi Božić koji neće proslaviti sa porodicom.

- Za mene će Božić i Badnji dan da budu uvek ono što je bilo kad je postajao... - krenuo je Vladimir, a zatim počeo da se guši u suzama.

- Razumemo, glava porodice - dodao je Bora.

- Ja ne mogu da zamislim život bez osobe koja me je svemu naučila. On je za mene i dalje živ. On je i dalje tamo kraj njih. Ne mogu ništa više da zamislim. Imam ovu sliku, Tadiju, on će sve da nasledi. Ja sam uvek pričao da nisam vredan svoje porodice. Onda vidim prvu rečenicu u poruci moje majke: "Sine moj, ti si naš ponos". Vidim koliko me vrednuju. Žao mi je što nisam sa njima. Hoću da iskočim iz kože sada - rekao je Tomović.

