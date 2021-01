SILOVAO ME JE I TUKAO! Nadežda prvi put progovorila o ČOVEKU sa kojim je prošla PAKAO pre Tome, iznela ŠOK DETALJE! VIDEO

Nadežda Biljić rešila je da otvoreno progovorio o odnosu sa Tomom Panićem sa kojim ima sina Longa, a u jednom trenutku iznela je i mnoge potresne, a do sada neotkrivene detalje iz privatnog života.

Naime, Nadežda je otkrila da je bila u vezi tri godine u kojoj ju je dečko maltretirao, izbacivao je golu na sneg, tukao.

“Ja sam sve pokušala, ali on (Toma) mene mrzi. On želi da mi vidi leđa. Priča da sam loša majka, a ja sam pokušala sve, trudila sam se da spasim svoj brak, svoju porodicu. On mene uopšte ne voli, šta više ne podnosi me. Ja nisam jadnica. On je manipulator, koji mene krivi za sve. On meni pomenuo čoveka sa kojim sam bila 3 godine. Čoveka koji me je maltretirao, silovao, izbacivao golu na ulicu. To je moja bolna tačka. On mene ponižava, priča jadno moje dete. Ja sam sve pokušala a on nije, i sebe pere”, pričala je Nadežda kroz suze.

“U Novom Pazaru bila sa momkom koji me je gledao kao malo vode na dlanu. Ovo je više sramno i bedno i jadno kako se pere za ono što je uradio. Njega boli ona stvar i za mene i za dete, on samo želi Paulu. On sa mnom nije srećan. Ja sam imala više šema, ne krijem, ali on je gori od mene, jer ja nisam bila u vezi tada, a on je bio u braku kada je j…”, pričala je Nadežda, a zatim dodala:

“Jutros mi je spomenuo čoveka s kojim sam živela tri godine, koji me je tukao i silovao! Udario me u tačku od koje se nikada neću oporaviti. Čoveka koji me je zaključavao u kuću, izbacivao me golu na sneg, koji me je silovao, koji mi je pravio pakao od života i on to zna. On je to meni danas spomenuo, tako da, ovolika količina mržnje… Nikada nisam videla da neko nekoga ovoliko mrzi kao on mene”, govorila je Nadežda kroz suze.

