DRUŽIO SE SA MILIJARDERIMA, A SAD PROPAO! Nadežda ponizila Tomu kao NIKADA, žestoko mu je odgovorila! VIDEO

Nadežda Biljić i Toma Panić na današnji dan sedeli su ispred izolacije, a trzavice ni ovog jutra nisu izostale. Naime, Panić je počeo da uzdiže sebe, predstavljajući da je došao iz visog društva, a onda ga je Biljićeva spustila na zemlju.

- Tad je Toma došao iz ozbiljne ekipe, čoveko koga je boleo k*rac za sve, sprdao sam se i zezao se. Gledam sam svoja posla. Tad sam došao iz drugog društva, iz Istanbula, pre Zadruge 1 družio sam se sa milijarderima... - pričao je Toma.

- A sad si propao! Đubre jedno! A na kraju si završio kod tašte. Pa šta, ti voliš svoju taštu - prekinula ga je Nadežda.

Inače, Nadežda je sinoć za crnim stolom otkrila nepoznate detalje iz svog života:

- Ja sam sve pokušala, ali on (Toma) mene mrzi. On želi da mi vidi leđa. Priča da sam loša majka, a ja sam pokušala sve, trudila sam se da spasim svoj brak, svoju porodicu. On mene uopšte ne voli, šta više ne podnosi me. Ja nisam jadnica. On je manipulator, koji mene krivi za sve. On meni pomenuo čoveka sa kojim sam bila 3 godine. Čoveka koji me je maltretirao, silovao, izbacivao golu na ulicu. To je moja bolna tačka. On mene ponižava, priča jadno moje dete. Ja sam sve pokušala a on nije, i sebe pere - pričala je Nadežda kroz suze.

