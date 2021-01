TOMA KAO FURIJA KRENUO NA ALENA, KRŠ I LOM TOKOM BOŽIĆNOG RUČKA: Zadrugari odmah skočili, jedva smirili Panića! (VIDEO)

Zadrugari nisu mogli da se iskontrolišu ni na današnji dan, pa su Alen Hadrović i Toma Panić imali žestoki okršaj. Toma je krenuo na Alena, a zadrugari su sprečili ozbiljniji sukob.

Prekini malo da pričaš o meni. Nemoj da me ponižavaš na Božić, nemoj više to da radiš! Ja ti sve dam, ti me prozivaš! - vikao je Toma.

- Praštaj! - rekao je Alen.

- Škrt čovek, ja nikada nisam ovo video. Gazda kluba ogovara ovako iza leđa - besneo je Toma.

Inače, Nadežda Biljić danas je bila van sebe zbog Tome Panića, koji, kako ona kaže, vreme provodi sa bivšim devojkama u kući, dok nju svi gledaju ispod oka.

- Ovde mi je mesto. Ja vidim kako svi promenite raspoloženje kada ja uđem. Svi me gledaju popreko, a dobri su sa tobom - svađala se Nadežda.

- Pa, hoćeš da ne budemo zajedno zbog njih? Samo sam bio na garnituri sa Marijom Bulat, ni sa kim više - objašnjavao je Toma.

