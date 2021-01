KRISTIJAN KOMENTARISAO ODNOS MAJE I ČORBE! Golubović se prisetio istetovirane devojke koja ga je SPOPADALA: Ovo do sad nije PRIČAO

Monika Horvat i Kristijan Golubović sumirali su utiske o novonastalom odnosu Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe, te se on prisetio svog odnosa koji je imao sa jednom devojkom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Podržavam, jer mislim da je Maja iskrena i mislim da joj se Čorba sviđa, ali to nikad ne znaš kako ćeš se završiti! - rekla je Monika.

- Mene je pljuvala jedna devojka, kidala, ja sam je okretao, sa celim ručkom, sve prospem i na kraju devojka, malo popila, ja prolazim iza leđa i ona mi kaže: ,,Od ovih svih muškaraca...", sva istetovirana, kao Fran, samo žensko. Napije se, pa skoči ,,J*bi me, liži me". A te dve me kao ne gotive - ispričao je Kristijan.

- Ali ne čini mi se da je Maja takva, mislim da je normalna - dodala je Monika.

