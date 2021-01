DOK KENANA NEMA, JANJUŠ JOJ PRAVI DRUŠTVO! Rialda se ne odvaja od bivšeg košarkaša, a osmeh ne skida sa LICA! (VIDEO)

Rialda Karahasanović otkako je ustala nije se odvajala od Marka Janjuševića Janjuša. Odlučila je da sa njim provodi vreme, otkako je Kenan Tahirović napustio Zadrugu zbog smrti oca.

Janjuš je zapisivao Rialdine ideje, a ona se smejala i nije skidala osmeh sa lica.

Podsetimo, Marko Janjušević Janjuš i Filip Car su rano jutros odlučili da spreme emisiju. Janjuš je odlučio da pozove i Rialdu Karahasanović, zadrugarku za koju je nedavno izjavio da je najbolja devojka u kući.

Nakon toga, Janjuš je došao do grupe zadrugarki, među kojima je bila i Rialda, koju je zagrlio, a ona je ležala na njegovim grudima.

Janjuš je predložio Rialdi da Nataša Radan pređe da spava do nje, a da se on useli u Natašin krevet, ali je ona to odbila, te istakla da čeka Kenana.

