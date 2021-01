ZERINA NIKAD BRUTALNIJE O NADEŽDI I TOMI: Moli ga za ljubav, ismevaju je, ne MISLE NA DETE! Osula žestoku PALJBU! (VIDEO)

Zerina Hećo i Rialda Karahasanović prokomentarisale su odnos Nadežde Biljić i Tome Panića.

- Sinoć sam se javila za komentar, ali nisam imala prilike da pričam o tome. Kada je započeta tema, ja sam ustala za stolom kada je ona rekla kada su se pomirili, ja sam rekla da neće poslušati nijedan savet, niti će uraditi ono što je najbolje za nju, ona će ići do zadnjeg mogućeg ponižavanja. Ovo što oni rade, to nije dobro za dete, sve što se ovo dešava, ove svađe, još kada Toma ustane i kaže da oni to rade napolju, ja to nikada ne bih mogla da izjavim, sve i da je tako. Ne razmišljaju o posledicama za to dete. Ono isterivanje napolje, izgleda kao da ona njega moli. I ja sam bila u braku, imam dete, jednostavno kada dobiješ potomstvo, sve se menja, nju ljudi sada ismevaju, a ona sedi i smeška se na to, po mom mišljenju su oboje za osudu - rekla je Zerina.

- Ako je ona njemu oprostila, mislim da niko više nije kompetentan da priča bilo šta - rekla je Rialda.

- Ja sam pitala Nadeždu, kada je ona meni rekla da ju je optužio da gleda Frana, ja sam je pitala ko pravi priču zajedno ili on posebno, ne znam više šta da kažem - nastavila je Hećo.

- Tokom ovih brutalnih reči, Nadežda i Toma su sve vreme ručali zajedno.

