PAULA SHVATILA DA JE FRAN ODLEPIO ZA RIALDOM! Napala ga u emisiji uživo, on prizao: Ona je fizički najlepša devojka u kući! VIDEO

Prvi na redu za gledanje snimaka u Zadruzu danas bio je klip svađe Paule Hublin i Frana Pujasa.

- Ja vidim neke stvari, ne mogu da budem u vezi sa nekim, dok mu se neko drugi sviđa. On sve vreme nju gleda - rekla je Paula.

- On ništa ne radi, voli je kao Boga! A šta je ona sve radila - komentarisao je Kristijan.

- Ja se ne grlim sa Anđelom, a on i dalje priča o Rialdi, i sada... - nastavljala je Paula.

- Ona se može je*ati sa drugima, a ja ne smem ni da gledam, ne treba mi to, je*e mi se više i ne zanima me. Ona je sa Anđelom ležala u krevetu, ja joj to ne smem zamerati, a ja ni sa Jovanom sad ne smem da se zagrlim - bunio se Fran.

foto: Printscreen/Zadruga

-Ja vidim da si i dalje zaljubljen u nekog i da d*kaš ku*ac na nekog, to ću ti zamerati sigurno - vikala je Paula.

- Nije tačno, nema nikakvih pogleda. Ja, kao njegov prijatelj, svakako bih to prikrivao, ali ovo iskreno govorim - objasnio je Ša.

- Ona jeste fizički najlepša devojka u kući. I šta sad? - priznao je Fran.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo govori sve! - rekla je Paula.

- Kad radiš neke stvari neoprostive ovde u rijalitiju, onda nemaš prava Franu da zameraš bilo šta, ja sam to rekla Pauli. Fran ovo radi samo tebi u inat, on zna da sa njom neće biti nikada - dodala je Marija.

Kurir.rs/M.M.

Kurir