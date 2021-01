KEMEZOVA GORI OD LJUBOMORE! BORA PRIČA O DRUGIM ŽENAMA, A MILICU VREĐA: Dajem 3.000 € ko bude sa njom u vezi! (VIDEO)

Milica Kemez napala je dečka Boru Santanu i počela da psuje, kada je čula kako priča o drugim devojkama.

Kemezova nije mogla da trpi, pa je "udarila" na dečka.

foto: Printscreen

"Priznaj, p*derčino, da si p*der i da si zaveo dečka! Tek ćeš videti šta ću da radim za ovo!", vikala je Milica.

"Ja ću dati 3.000 evra onom ko uđe u vezu sa Milicom Kemez!", branio se Bora.

Milica Kemez nastavila je da besni zbog Bore Santane, koji je nabrajao devojke sa kojima bi se "družio" napolju, pa su se posvađali tokom reklama:

foto: Printscreen

"Mene ona ne zanima, posle onoga sinoć! Video sam sinoć, još izlaziš iz kreveta..."

foto: Printscreen

"Opet mi praviš ove situacije! A tek ćeš videti. Ti si to već radio. Tebe to radi i srećan si! To nije u redu! Ti si moj najveći neprijatelj, nemoj da si mi se ikada više obratio, go*no jedno", vikala je Milica.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir