PAULA PLANIRA DA ZGAZI FRANA! TOTALNO PODIVLJALA: Biću mu sa majkom, ocem i bratom! Prebila bih ga! (VIDEO)

Paula Hublin ubeđena je da je Fran Pujas odlepio za Rialdom Karahsanović, zbog čega je nastavila da divlja i nakon emisije.

Ona je otišla u izolaciju, pa besnela, pretila i vređala bivšeg dečka.

foto: Printscreen

"To se ovako radi! Prvo ga nateraš da ne može bez tebe, da te zavoli, a onda ga zgaziš! Biću i sa njegovom majkom, ocem, bratom. Svima treba jedna ovakva Paula u životu! Biće uskoro kapija-terapija! Prebila bih ga kao pi*ku! Ubila bih ga sada. On je sad kao srećan, šta glumi?", divljala je Paula.

foto: Printscreen

Podsetimo, Fran je u toku dana reagovao na njene provokacije.

"Ona se može je*ati sa drugima, a ja ne smem ni da gledam, ne treba mi to, je*e mi se više i ne zanima me. Ona je sa Anđelom ležala u krevetu, ja joj to ne smem zamerati, a ja ni sa Jovanom sad ne smem da se zagrlim", bunio se Fran tada.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir