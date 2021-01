MARINKOVIĆEVA PRIMILA BRUTALNE PROZIVKE: Flertuje sa svima, tek će pokazati koliko je NAMAZANA! Evo šta su joj sve cimeri poručili

Ivana Marinković jedan je od nominovanih učesnika rijalitija, a naišla je na brojne osude.

Pored nje nominovan je i Stefan Šebez.

"Šebez i ja se znamo iz spoljnog sveta, on je pored Anđela meni jedan od najboljih ovde. Zameram mu to što prećuti neke stvari, a imaš mišljenje o svemu. Ivana je jedno malo đubrence, koje me nikada nije poslušalo od početka. Imali smo situaciju kada si me razočarala, kada si pljunula po nečemu što sam uradio za tebe. Nemoj da plačeš više, razmažena si katastrofa, i moram da te pošaljem iz jednog razloga jer nismo pričali mesec dana", rekao je Đole.

"I njoj je stalo da ostane duže, flertovala je sa Tomovićem, nameće se, ja to ne volim kod devojaka, tim postupcima ponižava sebe. Mislim da je i dalje zaljubljena u Anđela. Šebeza nominujem", rekla je Marija Kulić.

foto: Printscreen

Ermina Pašović bila je naredna na redu da izabere jedno od potrčaka:

"Šebeza znam od ranije, mnogo mi je drago, super plivaš ovde, zabavan si i smešan. Tebe ću ostaviti svakako. Ivana je jako kvarna i podla osoba, pokušava da se igra, u svakoj je vezi trojka. Kvarno se smeje prijateljima kada su u nekom problemu, spremna si da gaziš preko leševa zbog cilja. Šebez ti se nikada nije sviđao, Ivana, samo si htela da se poigraš sa njim, on je bio malo naivan", rekla je Ermina i poslala nju u izolaciju.

"O Ivani sam imala dosta predrasuda, napunili su mi glavu da je radila svašta. Ja sada ne verujem u te priče. Imam tu blokadu kada si ti u pitanju, znaš zbog čega, to je prirodno. Da pređem na Šebeza... Njega jako volim, poznajem ga od spolja, smatram ga drugarom. Ovde me je u par navrata razočarao, ali ću ipak nominovati Ivanu", nominovala je Tara.

"Meni je Šebez prijatelj od srednje škole. On je takav i napolju prema meni, sve smo delili osim brvnare. Nikada nije ispao loš prema meni, ali mu zameram jednu stvar, što je zbog rafaela bacio one sudove. To mu je greška. Igrao se sa devojkama, kako i treba. Ivana je devojcica '99 godište, nije mi jasno kada je tako postala namazana. Malo se zaigrala rijalitija, pa onda trči kod Miće koji im daje savete. Ona je jako namazana, pokvareno namazana. Za 10 godna će pokazati koliko je tek namazana", rekla je Matora.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir