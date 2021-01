ŽENA OD SULTANA PROGOVORILA O KENANU TAHIROVIĆU: Tijana priznala kakav je ustvari maneken van RIJALITIJA!

Tijana Milentijević (Žena od sultana) progovorila je o rijalitiju.

Tom prilikom pevačica je otkrila ko joj je favorit.

foto: Printscreen/RedTV

"Favorit mi je... Moram da budem pristrasna, za sada, Kenan. Zato što je bio u mom životu i on mi je stvarno favorit", rekla je Tijana, a potom prokomentarisala Kristijana:

"Što se ostalih učesnika tiče, Kristijan mi je okej. Ne gledam neke druge stvari, ali kao tip mi je okej. Sve što on radi, smešan je, zanimljiv, i te njegove priče."

foto: Pritnscreen

"Jeste fin, meni su svi pričali kakav je on šmeker, napucan, ne može sa njim da se priča. Ja sam rekla da nije uopšte takav tip. On je zapravo povučen i ne priča puno, to je do karaktera i njegove ličnosti, a da je dobar čovek, jeste", dodala je pevačica u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/RedTV

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir