CIMERI SU ČEKALI NA DRAGANIN SUD: Bivši dečko zaveo joj drugaricu, a evo koga je Mitrovićeva NOMINOVALA! (VIDEO)

Ovonedeljni potrčci su bili Ivana Marinković i Stefan Šebez, i učesnici su večeras biraju između njih dvoje.

Na red da nominuje je došla Dragana Mitrović koja je bila u vezi sa Stefanom tokom rijalitija.

Ipak, Ivana je poremetila njihov odnos, pa su svi čekali da čuju šta će Dragana reći.

"Ja sam njima sve već rekla. Nije Ivana nimalo naivna, igra se rijalitija. Izmanipulisala je i Stefana i mene, umešala se u našu vezu sa namerom. Ja sam njoj zamerila što uradi loše stvari pa se izvinjava i plače, a to radi pet puta. Ona želi da se igra i da ostane u rijalitiju. Ja više zameram Stefanu, on je dobar momak, dobar drug, vidite da ga svi hvale, ali mene je izdao i ja ću da pošaljem njega. Ivana se umešala, imala je pravo, a to je njihova greška. Ne bih poslala Ivanu jer mi ona nije bila bliska kao ona, tako da njega šaljem", rekla je Dragana.

