NADICA SE BEZ BLAMA PODSMEVALA NADEŽDI! Željkovićeva prozivala cimerku zbog GARDEROBE! VIDEO

Nadica Zeljković i Marko Janjušević Janjuš vodili su svoju trač partiju, a sada su na udaru bile zadrugarke koje nose lažne firmirane stvari.

"Bolje kupi obične stvari nego te fejk. Zamisli kaput koji košta 5.000 evra, ti ga kupiš za 10 evra. To je šesta kopija. Znaš ti koliko to košta, najpoznatije marke", rekao je Janjuš.

"Što ga nose za te pare? To ti kao one trobeu kineskim radnjama što ima. I onda uzme i nosi Luj Viton od 1.000 dinara. Prave imitaciju svega. Moja rođaka original plati 3.000 evra, a ovde kupe za 10 evra. Ja je nikad ne bih nosila za te pare, prepoznatljiva je. Nije to torba koju niko ne može da prepozna", dodala je Nadica.

Oni su se tom prilikom dotali Nadežde Biljić i Tome Panića.

"Ja juče pitam Nadeždu da li joj je to original torba, kaže da joj je to kopija iz Novog Pazara. Vidim kao kaiš kožni, a ustvari plastika. Dobra imitacija. Dođe Toma, pitam ga da li je original, kaže jeste, košta 600 evra. Rekla sam mu da to nije koža, a on kaže "Ne znam", podsmevala se Nadica.

