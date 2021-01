MKNIKA JAVNO ZAPRETILA FRANU! Spremna da iznese sav njegov PRLJAV VEŠ: Upozorila bih ga još malo uživa u LAŽIMA! VIDEO

Zadrugari ovog popodneva imali su priliku da izaberu najdvoličnije među njima. Paula Hublin tokom svog izlaganja dotakla se bivšeg dečka Frana Pujasa, ali i Tare Simov i drugih cimerki.

- Prvo bih prozvala Frana, kog bih upozorila da još malo uživa u lažnim odnosima, dok ne progovorim. Prva osoba je Monika, druga Jovana, a treća Tara Simov - rekla je Paula.

- Dragana, Mina i Fran, njih biram - rekla je Maja Marković.

Odmah posle nje, došao je na red Alen Hadrović:

Dragana mi je prva, zbog one situacije sa Ivanom, napala ju je da joj je skinula dečka, a sada je drugarica sa njom. Druga osoba je Mina, a treća isto Fran, kao što je i Maja glasala - glasao je Alen.

Zadrugari i dalje glasaju za najdvoličnijeg zadrugara, a Tara Simov bila je na redu da komentariše sve:

Prvo bih pitala Ivanu Šašić čemu pominjanje mene u bilo kom kontekstu? Ja sam sebi lično zabranila određene teme, zato neću nabrojati neke ljude. Lepi Mića je prva osoba koju bih navela. Rekla sam mu neku tajnu, a on je u prvom konfliktu to izneo. Druga osoba je Vladimir Tomović, znam da se neće upaliti, to mi je bitno. Ispostavilo se da mi on nije prijatelj, ali sam pogubljena zbog našeg odnosa. Treća osoba je Ivana Marinković - glasala je Tara.

Kurir.rs/I.B.

