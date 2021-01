BILJIĆEVA IZAŠLA I PREKRŠILA OBEĆANJE: Oprostila sam ono što 90 posto žena oprašta! Neću Tomi dati da dete vodi kod njegove MAJKE!

Nadežda Biljić izašla je iz rijalitija, a imala je obećanje za Tomu Panića.

Pevačica je rekla Tomi da se neće raspravljati sa njegovim roditeljima, ali je ipak prekršila dogovor.

"Ljubi mi sina, nemoj da plačeš, slušaj rditelje, i nemoj da se svađaš sa svojima. Nauči ga da kaže tata. Prećuti neki put u životu, smirite se skroz. Pozdravi sve moje", rekao je Toma.

"Moje hoću, tvoje ne. Nemoj da se za*ebavaš", rekla je Nadežda.

Kasnije je Nadežda govorila o Tomi u studiju.

"Nisam imala plan da se pomirim sa Tomom. Bitno mi je da sam dokazala da, kad se žena pojavi, sve mogu da idu kući. Miću stvarno volim, ali je ove sezone potpuno drugačiji. On je neko ko se zalaže za brak, a proziva me za Paulu. Dokazali smo da se negde volimo i da ne možemo jedno bez drugog. Teško mi je što sam ga ostavila, jer sam navikla na njegovu blizinu. Obećali smo da ćemo biti dobri, da spustimo loptu i da budemo sve okej, ja ću ispuniti svoje obećanje. Ja mu jesam ispričala sve što se dešavalo napolju, ali on još nema predstavu, sa njegovim ocem ću pričati, a on neka rešava sa svojom majkom, kada izađe. Ja sam napadnuta da bi se opravdala njegova preljuba", počela je Nadežda.

"Ispala sam najgora, jer sam oprostila ono što 90 posto žena napolju oprašta. Ja u afektu kažem sve i svašta, ne valja mi to, kao i on, ali toga nema više, ružne su sve te svađe. Ispalo je smešno i kontradiktorno ono što sam ja bila van i unutra. Čim sam ga videla, odmah me je ovde preseklo. Mi smo iz različitih porodica i drugačije smo odrastali, naučen je da bude surov. Svako zaslužuje drugu šansu, najlakše je sve pustiti", govorila je Biljićeva.

Biljićevoj se nije dopalo ono što je rekla Tomina majka Jasna.

"Ja sam to Tomi pokušala da objasnim, ona pokušava sa mnom da se bori za njegovu ljubavi, meni je to bolesno. Ona ne ume da stane. Ali kada bude želela da vidi Longa, neće moći. Ja neću dati Tomi da vodi dete kod nje. Neka Toma sve to reši sa mamicom. I juče je Ivana Marinković, njegova drugarica, mene prozivala, to samo znači da nije njegova drugarica. On ustane i kaže da je gotivi, kako može da gotivi nekog ko napada njegovu ženu?", objašnjavala je Nadežda.

Novinari su je takođe podsetili na njen Božićni se*s i pitali je kako to sada komentariše:

"Posle mi je tek palo na pamet da je Božić. Sada je drugačije, on je muž i otac mog deteta. Ja bez njega nisam ja i on upotpunjuje moj svet, volim ga i to je kraj."

"Više nijedna devojka ne može da bude sa njim, primetila sam njegovo gađenje prema devojkama, mi smo klasičan primer onoga "Može da bude milion devojaka, ali kada se jedna pojavi, to je kraj", završila je Nadežda.

