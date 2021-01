NEĆE MU BITI DOBRO KADA ME VIDI, DOBRO ZNA KO SAM JA! Tarina majka ulazi u rijaliti da se OBRAČUNA sa Kristijanom, spremna na SVE!

Majka Tare Simov mnogo je besna na Kristijana Golubovića jer je u naletu besa pljuvao i pričao svašta o njoj. Ona otkriva da se njih dvoje odlično poznaju.

Kaže da nije zaslužila da je javno bruka i priča da se bavila prostitucijom, kao i da je narkomanka i alkoholičarka. Zbog svega toga Mira planira da se useli u Belu kući u Šimanovcima i da Kristijanu vrati duplom merom.

foto: Pritnscreen

- O Kristijanu mogu eseje da ispričam, sve ovo što je pričao za mene da me je razvlačilo pola Beograda je jedna velika budalaština. On ustvari i ne zna ko je Tarina majka, jer kad bi znao, ne bi tako pričao o meni. Posle toliko robije i svega što je proživeo on ne može da ukači da me poznaje. Kada me bude video, neće mu biti dobro, pa će početi da se dernja na sve žive tamo, Sve što radi samo je njegova gluma, jer je celog života bio glumac. Poznajem ga preko mog venčanog kuma.

- Neka ga je sramota što je javno pričao da sam narkomanka i alkoholičarka. Moraće da demantuje sve to kada se budemo sreli u četiri oka, jer me je očigledno sa nekim pobrkao. Setiće se da sam ga spasavala i pravila zid između njega i nekih ljudi sa one strane zakona - kaže Mira Simov i nastavlja:

- Ja jesam pevala u to vreme o kojem Kristijan priča, ali sam bila udata i nisam kao današnje pevačice širila noge da bih snimila pesmu i album. Sve što laje su sve njegove zatvorske lovačke priče. Jedva čekam da se sa njim sretnem jedan na jedan. Planiram da uđem u "Zadrugu" za praznike i da mu sve saspem u lice. Nisam ja od onih što se plaše, ako se obračunam javno sa njim, neću se plašiti da će njegovi pajtaši da me jure da mi prete. Već me je kontaktirala njegova fan stranica na Instagramu koju vodi njegova žena Ivana, ali ja ne želim da budem prijatelj sa takvim ljudima. Ne dozvoljavam da Kristijan iznosi bljuvotine o meni. On je morao da uđe u rijaliti jer je u dugovima koje mora da vrati. Ne ide on džabe sa onolikim obezbeđenjem, a i ti ljudi moraju da se plate od nečega, ali mene je mogao da zaobiđe - ispričala je Mira za Star, prenose mediji.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Star

Kurir