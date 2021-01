REKAO MI JE DA MU SE SVIĐAM! Zadrugarka raskrinkala Nikolu, pa pred svima progovorila o NJIHOVOM ODNOSU: Đorđević preboleo Sanju?!

NikolA Đorđević i IvanA Marinković dobili su pitanje koje se ticalo njihovog odnosa.

"Pojasnite šta se dešava među vama?"

- Počeli smo da se družimo i tako, i jesam rekao da mi se sviđa ali ne postoje emocije, treba više vremena za emocije - rekao je Nikola.

foto: Pritnscreen

- On i ja sedimo i družimo se, a na Božić je Vladimir rekao kako je on rekao da mu se sviđam i on mi je potvrdio i ja sam se nasmejala. Nikola je lep i intersantan, ali ja sam rekla da me ne zanimaju muškarci ovde, ja sam rekla da sam se na početku zaletela, ali sada više sebe ne mogu da zamislim u nekom odnosu jer hoću da raščistim glavu, ali se ne prepuštam u neke odnose. Ovde se stvari brzo menjaju i ne razmišljam u tom pravcu! - rekla je Ivana.

Inače, Đorđević je nedavno priznao da se kaje zbog raskida sa pevačicom.

- Nema šanse da ćemo se pomiriti. Naći će ona nekoga dok ja ne izađem. Nikad se nismo pomirili. Ona je htela da imamo decu, i ja sam bio za to. Imam stan i dobre prihode za Srbiju, imam minumum 1.500 evra, ali nije išlo, pucali smo. Njoj je smetalo gde živim, bilo joj je daleko, Višnjička banja.. Neće da vozi samo troši pare za taksi, kaže da se plaši da vozi. Vežbao sam ja sa njom - vidno slomljen je priznao bivši dečko pevačice Sanje Vučić koja je nedavno priznala da je sa tom vezom definitivno gotovo.

BONUS VIDEO:

kurir.rs/I.B.

Kurir