PREBLEDEO SAM BIO, IMA KONCE, SVEĆE I VRETENA! Đedović ispričao susret sa ženom koja se bavi VLAŠKOM MAGIJOM, zadrugari se SLEDILI

Zadrugari su sedeli za crnim stolom i slušali su kako je Marko Đedović prepričavao o babi Ruži koja se bavi vlaškom magijom.

- Baba Ruža ima kuću od 5, 6 miliona evra, ja je zvao za izjavu, njoj i da veruješ, a ne ovim što su u katakombama. Ali Rujka, kraljica univerzuma, kraljica vlaške magije. Živi od mene, kad se krene gore ka Kaluđerici, ima viletinu da se us*reš, jedna fotelja ko jedna garsonjera. Ja sedeo sa njom da mi priča sve, nisam ja bajao, mene to ne zanima. Ona po celoj Evropi brka čorbu, ja sedim sa njom i pijem kafu, igram se sa mačkama - ispričao je Đedović.

- Ja odveo drugaricu, sad se penjemo uz stepenice, ja sam samo kroz staklo video neka vretena, konce, sveću, vidi druže, nikad više u kuću nisam smeo da uđem. Ja se živih ljudi ne plašim, ali sa tim paranormalnim stvarima se ne bih igrao. Ja gledam TV u dnevnoj sobi, ali smanjen, da ja čujem šta one pričaju. E sad, ta moja drugarica radi u nekoj firmi i kod jednog čoveka koji je ozbiljan čovek, milione ima, ona mu je sekretarica, jao, majko mila. Sedim ja, čuje se nešto broji na nekom jeziku, ništa nisam razumeo, brblja tamo nešto, mislim se j*b'o mi pas mater, a ona izgleda mlađe od Nadice. Čudno ljudi izgledaju, a koliko godina imaju. U jednom trenutku, slušam, kad je krenula, levo, desno, gde da idem, gotovo, nešto sišlo, došlo, jaoj! One se ne pomeraju, kroz ona staklena vrata! Kunem ti, srce mi u pete sišlo. Ja pobeleo bio, ćutim ja, one nastavljaju, opet, kao da ona priča, ali sve to čujem sa mnogo grubljim glasom. Uzeo ja telefon, pišem drugu da dođe po mene, da izvučem živu glavu. Izlaze one, sve nešto pričaju ,,ćero, dušo", a ja beo! A da vam ne pričam ko sve ide kod nje - prepričao je Marko.

