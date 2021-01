NAPADALA BIH JE, ALI NE SMEM ZBOG NJENOG DEČKA: Matora ima novu simpatiju, kaže da je ista SANJA! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora, Bora Santana i Sandra Rešić razgovarali su u spavaćoj sobi.

Oni su vodili standardne razgovore o dešavanjima u kući, a potom su se dotakli ljubavnih odnosa.

"Ja bih napadala Anju, ali ne smem zbog Cveleta. Ona je mene jednom zvala u orman, i rekla mi kako se naljutio Cvele jer sam joj rekla da je lepa", šaputala je Matora.

"Ajde malo da joj nešto ti tu", nasmejala se Rialda.

"Pa iste su, obe su iste, i Anja i Sanja. A Sanja me stalno urnisala, ko slinu me istresla kad me dohvati", komentarisala je Matora.

"Ma išla bi Anja, sigurno", dodala je Rialda.

