OPROSTILA MU BATINE, JAVNU PREVARU: Oglasila se Nadežda posle izlaska iz rijalitija i otkrila sve o Tomi! Ima poruku i za SVEKRVU

Nadežda Biljić u subotu je napustila "Zadrugu", a ispratio ju je Toma Panić, otac njenog deteta, koji je pred kamerama imao aferu s Hrvaticom Paulom Hublin.

Nadežda se u rijalitiju klela da nikad neće preći preko Tomine prevare, ali je zapravo sve vreme pokušavala da se pomiri s njim. Kad je to uspela, s osmehom je izašla iz rijalitija.

- Volim ga i ne mogu da živim bez njega! Svašta nam se desilo u poslednjih godinu dana, ali opstali smo zajedno! Prvo me je udario i dobio zabranu prilaska, potom sam ostala trudna, pa smo imali finansijske probleme, a zatim je naš sin Longo bio u bolnici... Znala sam da će Toma da me prevari u "Zadruzi" jer nije dovoljno zreo da se nosi sa životnim problemima. Ali, mnogo suza smo prolili zajedno da bih ga tek tako prepustila Pauli. Ne dam ga, on je moj! Uspela sam da se izborim za našu ljubav - rekla je Nadežda.

foto: Printscreen

Poslednja šansa

Pevačica je sigurna da neverni Toma ipak voli samo nju.

- Naša ljubav je velika. Toliko me voli i želi samo za sebe da bi me zatvorio u kavez i tamo mi donosio da jedem, mazio me, ljubio... Kad me je ugledao u rijalitiju, sve druge devojke su mu se zgadile! Može da ima njih milion, ali kad se pojavi ona prava, sve padaju u zaborav - samouverena je Nadežda, a na pitanje da li veruje da je Toma više neće varati, odgovara:

- Nisam ušla u "Zadrugu" s namerom da se mirim s njim, ali čim sam ga ugledala, nešto me je u stomaku preseklo. Oprostila sam ono što 90 odsto žena takođe oprosti svojim muževima, ali van kamera. Ipak, ako me još jednom prevari, završili smo! Ovo mu je bila poslednja šansa da shvati da ima ženu i dete.

Biljićeva je tri godine ponavljala da ju je sramota što je u "Zadruzi 1" na Vaskrs imala se*sualni odnos sa Mikijem Đuričićem, a sada je to isto uradila s Panićem na još jedan veliki praznik - Božić.

- Se*s sa Tomom se desio spontano, posle sam se setila da je praznik... Uhvatila sam se za glavu i rekla: "Joj, majko mila, Božić je". Međutim, ovog puta sam vodila ljubav sa mužem i ocem našeg deteta, pa je to u redu - kaže pevačica.

Nadežda se mesecima javno prepucavala sa svekrvom Jasminom, koja je nedavno izjavila da je snajku zauvek precrtala:

- Tomina mamica me je prva napala samo da bi opravdala sinovljevu preljubu. Neka on sam reši problem sa majkom. Sledeći put kad dođe da vidi unuka, vrata će joj biti zatvorena!

foto: Printscreen

Nadežda je i na Instagramu podelila koliko je srećna što se probudila uz sina Longu.

Nema veće sreće od toga kada vas dete probudi osmehom i poljupcem, moja ljubav, mala sinko! Hvala ti Bože!, napisala je pevačica.

foto: Printscreen

kurir.rs/informer

BONUS VIDEO

Kurir