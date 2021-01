MILJANA VIDELA JANJUŠA SA MINOM, PA IH ODMA RAZDVOJILA: Kulićka napravila ljubomornu scenu, pa se udobno smestila KRAJ NJEGA!

Marka Janjuševića Janjuša je bolela glava zbog raspodele budžeta i toga što nije jeo, a Mina Vrbaški mu se našla u nevolji i počela da ga masira.

foto: Printscreen

Ovo je videla Miljana Kulić, koja se nedavno zaljubila u svog bivšeg kuma Janjuša, pa je došla da ih razdvoji. Ona je krenula da ljudi Janjuša, a Mina se potom povukla iz priče.

foto: Printscreen

Janjuš je počeo da kuka Miljani, a ona je odlučila da mu pruži ugođaj.

Legla je kraj njega, zagrlila, a zatim počela da mu masira glavu kako bi mu olakšala muke.

Janjuš je nedavno prokomentarisao Majin i Čorbin odnos.

- Ja o njoj više ne pričam, niti obraćam pažnju na to. Ako je nekome interesantno, da li pričam i to, ja ne obraćam pažnju. Sreća se gradi na tuđoj nesreći, sve to bude kako treba da bude jednog dana. Po meni ovde ima dosta ljudi koji imaju ozbiljnih psihičkih problema, od nekih se ovde dobija izliv krvi na mozak. Nekim psihičkim bolesnicima ne bi bilo jasno šta se dešava kada bi došao ovde - objasnio je Janjušević.

foto: Printscreen

