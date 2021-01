GASTOZOVA SESTRA PREVARILA MUŽA PRED CELOM NACIJOM: Plašim se da deca neće hteti da me vide! Ja sam OKRUTNA MAJKA!

Sestra Nenada Marinkovića Gastoza Tanja napravila je pravi haos kada je ušla u rijaliti, pa iako je udata, započela vezu sa Darijom Šogorovićem.

Tanja je sada otkrila čega se najviše plaši kada je u pitanju njena porodica.

foto: Printscreen/Happy

"Plašim se da deca neće želeti da me vide neko vreme, ali da će kada sve prođe. Ne plaši me, svesna sam da neću moći odmah da odem za Svilajnac, da ću morati da ostanem u Beogradu i da ću biti kod njega, pa tek onda da idem tamo", rekla je Tanja, dok su ostali cimeri skandirali.

foto: Printscreen/Happy

"Sa tim moram da se nosim na dalje. Kada smo imali vruću stolicu, postala sam svesna situacije i da to ide na etar. Kada sam već uradila šta jesam, prepustila sam se svojim osećanjima. Svesna sam da ja to ne mogu da umanjim i izbrišem, oni stradaju, ja sam okrutna majka, a naravno da mi je najvažnije kada ćemo progovoriti. To nikada me plaši", kaže Tanja.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir