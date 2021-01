ZADRUGARI SE OBRUŠILI NA MAJU! Miljana osula paljbu po njoj: Ti si izoperisana kineska Ana Korać, ali nikada nećeš biti kao ONA!

Prva tema u Beloj kući o kojoj se polemiše jeste odnos Maje Marinković, Marka Janjuševića Janjuša i Milana Jankovića Čorbe.

foto: Printscreen/Zadruga

- Prva stvar, ja sam Maji rekao da Janjuša pravi ljubiomornim i da ide u pab, ali se ona zanela malo! Ona meni nije sve rekla, ali mi je Mina rekla kako je Maja plakala zbog svega i zbog Janjuša! Ona kaže kako ej imaal odnose, i to je dokaz da ga nije ni volela - rekao je Đedović.

- Ja sam sedela tu i ona je ležala, i bile su joj pune oči suza zbog Janjuša! Ona mi ej rekla tada kako ide do toaleta, i tada je bila tema njih dvoje. Ja sam Maji objasnila koja je to situacija bila, i rekla sam svboje mišljenej a želim i sada. Što se tiče toga, ja ne želim da ulazim u to imeni je ovo sve poznato iz moje situacije jer sam ja neke stvari radila zbog ljubomore, ali smatram da ona sve radi u inat i ja se posmatram - rekla je Mina.

- Sinoć su bili novinari i ja sam htela da vidim nešto, i sela sam i posmatrala sve. Dragana je bila zadužena da gleda Janjuša i Aleksandru, i dok du oni sedeli i kada je videla da su oni izašli na cigaretu ona je imala s*ks u inat! Takve kao Maja su spremne da idu toliko daleko - rekla je Marija.

foto: Printscreen

- Izoperisana kineska Ana Korać, a ti nikada nećeš biti kao ona jer ona ima držanje i nosiš minđuše i sako kao ona, i sve radiš kao ona i misli da će biti kao ona, ali ne kože jer to ne ide tako. Mi smo ribetine za tebe ona je bolesnica koja lupa gluposti, i ja sam se zaljubila, ali neću da kažem u koga! Ja sam bila u pabu, i ona me je provocirala jer se družimo sa Janjušem, ona gleda u njega a ljubi Čorbicu, sve se vidi u ogledalu i ona konstantno gleda u Janjuša i nas i zato sedi tu da bi sve videla - rekla je Miljana.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir