ZAKLJUČAVALA ME JE I NIJE MI DALA DA ODEM Janjuš detaljno opisao pakao koji mu je Maja priređivala: Morao sam da prijavim POLICIJI

Marko Janjušević Janjuš komentarisao je situaciju između Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe.

- Mene ovo uopšte ne čudi! To je nimfomansko - psihopatsko ponašanje. To je bolest gde ne možeš da izdržiš pet dana bez se*sa, kad joj je gla*ić non-stop u glavi - rekao je Janjuš.

- Sada hoće od mene da napravi sve i svašta, budalaština - bunila se Maja.

- Uvek je ona dolazila kod njega za se*s. Namerno je to radila, da njegovo dete gleda - dodala je Marija.

- Bilo je situacija kada me ona pozove kod sebe, ja joj kažem da ne mogu, pa ona bane kod mene sama. I ja sam morao da prijavim policiji, jedno par puta se to desilo. Ona me zaključa i ne da mi da odem. Najviše me boli za Krunu. Bila je ljubomorna i na nju, držao sam je na terasi petog sprata ovako - ispričao je Janjuš.

- Ovo je sramota, ovo sluša moj tata. On preuveličava ove stvari. Mislim da posle ovoga treba da se vrati ženi, zašto je pao na mene, ako sam ja najcrnja? Neka bude da je sve ovo istina, nikad me više nećeš imati! Istina je da sam ja nekada bila navalentna, ali sam prežalila - gunđala je Maja.

