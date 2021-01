DRUGARICE ČUČNULE I UPALE U ŽEŠĆU RASPRAVU: Rialda i Nataša Radan pričale jedna o drugoj iza leđa, a sad STAVILE SVE KARTE NA STO!

Tokom igrice sa pitanjima došlo je do rasprave između Nataše Radan i Rialde Karahasanović.

One su čučnule kako ih niko ne bi čuo, a onda je Rialda zamerila što Nataši što je dozvolila da Anđelo njoj svašta priča.

"Gledaj malo svoja dela. Ja sam tebi rekla šta mislim, jer mi je stalo do tvog odnosa i tvog prezentovanja ovde. A kad se ti družiš sa Anđelom i da dopuštaš da Ana Bulatović piša po našem prijateljstvu... Pričala je za nas sve. Meni da je Ana opsovala tebe, ja bih joj rekla: "Ti sedi, ko si ti?". Da je to dečko koji tebe poštuje, kome je stalo do tvoje reputacije, što bih ja imala protiv toga nešto. Ali kad on ustane i kaže ništa, on te stavlja u koš kao da si najnebitnija na svetu, mene to iritira. I šta da kažem? Super, ja ovo podržavam? Svi se pišaju po meni, samo se Anđelo pišao po tebi, a ja sam stala u tvoju odbranu i njega sam odjebala. Ti ne držiš do sebe u smislu kako se pričalo za tebe. A na kraju krajeva, ja sam uvek tu, vaše rame za plakanje i sve, ne smatram da vi niste za mene, a vi svi ustajete i kažete kako ja ne valjam", pričala je Rialda.

"Mene nervira što Mića potpaljuje. Ja pitam Erminu sinoć jesi okej, ne ti, Ermina, ona kao: "Ćuti i gledaj". Ja nisam rekla da ne valjaš, meni se samo skupilo juče. Ti imaš pravo da kažeš šta hoćeš, ali svi ovi ljudi mogu da kažu kao: "Čim tvoja drugarica govori da si mentalna" svi će da govore kako hoće", rekla je Nataša.

"Celi taj odnos je katastrofalan, a vi između sebe tepate. Ja nisam rekla da si ti mentalno zaostala, niti sam za ikog rekla. Da Kenan ustane i kaže tako nešto, ja bih rekla "Ti sedi", nema šta da on piša po mojoj drugarici", rekla je Rialda.

