NISAM HTEO DA GLEDAM, NE MOGU VIŠE DA UTIČEM NA NJU I NE PODRŽAVAM JE! Taki se oglasio nakon Majine i Čorbine VRELE AKCIJE!

Maja Marinković i Milan Janković Čorba prepustili su se strastima kada su se osamili u toaletu. Njih tvoje su zaklonili peškirima, pa započeli žestoku vrelu akciju, a Majini uzdasi odzvanjali su imanjem.

Nakon što su imali odnos, oglasio se i njen otac Taki Marinković.

On je priznao da utorkom ne može da gleda TV, jer mu nije svejedno šta će zateći kada je u pitanju njegova ćerka. Potom je otkrio šta misli o potencijalnom budućem zetu.

- Ja utorkom ne gledam TV, ali ako je njima lepo, onda šta ja da kažem? Ja se u njene izbore ne mešam, tamo je zatvoren prostor, ako oni misle da to treba da rade, ja ne mogu da utičem na to, mislim da ona zna šta radi. Znate šta, ja to ne podržavam, to se sve desilo u roku od pet dana, ali ne mogu da uđem u njihova osećanja. Mislim, svašta se dešava po splavovima, to je novo doba, omladina i novi svet. Maja je beogradsko dete, ja ne mogu više da utičem na nju - prokomentarisao je Taki.

Mnogi zadrugari komentarišu da se kod Maje desio obrt preko noći, te da je odnos sa Čorbom samo osveta Marku Janjuševiću Janjušu posle svega što su imali. Taki smatra da Maja i dalje voli Janjuša, ali da joj Čorba prija.

- Mislim da je to familijarno, ja sam sa svojom suprugom bio u braku šest godina u braku, ona je otišla, nikada više u životu nisam okrenuo, voleo sam ja nju, ali nisam je zvao. Nijednu ružnu reč nismo rekli, ako ne možemo zajedno, ne možemo, svako ide svojim putem. Tako i Maja, plakala je, upropastila se, ali mislim da joj je prekipelo, i ponižavanje, sa obe strane, pa joj je sve došlo preko glave. Slao sam ja njoj poruke, ali za Novu godinu kada joj je majke poslala poruku, i jedna osoba koju ona sluša, koju voli, i Stanija je njoj skrenula pažnju. Nije ona njega prestala da voli, ali joj je on dao pažnje, znate kako to ide - izjavio je Majin otac.

