BIO SAM SA 9 DEVOJAKA U VEZI ISTOVREMENO! Janjuš ŠOKIRAO priznanjem, progovorio o svojim AFERAMA! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš ispričao je zadrugarima o iskustvu sa devojkama lakog morala iz Novog Sada, te kako je izgledao susret sa jednom od njih.

"Ja zovem druga i kažem mu da idemo, ja zauzeo u kafiću centralno mesto. Ta devojka, dopisujemo se, ulazi sada, ja brate, ovaj, čitam poruku, pitaj je gde je, kaže na ulazu je. To je debela neka, nema zube i pola uveta. I ulazi, kaže ,,Ćao". Nema dalje! Blam! Kamenjarke! Drug odmah uzima telefon i izlazi, ja krećem za njim i nikad više se nisam javio! Dno dna, pobegao sam odmah", ispričao je Janjuš i dodao:

foto: Pritnscreen

"K*rve mi našao, pustile neke šiške, on ih našao, namestio me, a sa ovom drugom pričao totalno drugu priču. On nije pričao za mene, nego se tako nameštali. Ja rekoh beži odavde!".

On je potom naveo da je u jednom trenutku imao čak devet devojaka, a na njegovo priznanje cimeri su ostali šokirani.

"Kad sam išao u taj kafić imao sam uvek četiri, pet devojaka sa kojima sam se viđao. A u Novom Sadu sam u jednom trenutku imao devet devojaka sa kojima sam bio istovremeno u vezi", otkrio je on.

Kurir.rs/I.B.

Kurir