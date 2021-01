BRAT RAZVEZAO JEZIK NAKON INTIME POD TUŠEM MAJE I ČORBE: Marko priznao šta zamera i da li prihvata Marinkovićevu za SNAJKU (VIDEO)

Odnos o kom trenutku priča ceo region jeste svakako ljubavna romansa Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe.

Iako je vrlo brzo, kako tvrdi Maja, zaboravila odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem, koji se razveo zbog nje, pa se prepustila novoj ljubavnoj avanturi, mnogi zadrugari govore da je to rijaliti igra.

Čorbin brat Marko objasnio je kako on gleda na njegovo učešće u rijalitiju.

foto: Printscreen

"Ako je njemu lepo i meni je lepo, ja je ne znam da bih mogao da je osuđujem, ako je njemu lepo, ja sam onda srećan zbog njega", ističe Marko.

Marko je prokomentarisao i "vrele akcije" Maje i Čorbe, te nije krio da ga tu ne podržava.

foto: Printscreen

"Jedino tu imam da mu zamerim, jer to gledaju i starije žene i mladi, to nije lepo, ne odobravamo to. Jedino mu to zameramo, ali i oni su tamo u kući, to su ljudske potrebe. Ne znam, ne verujem da je igra u pitanju, ako to radi iz cilja, onda nemam reči, onda bi stvarno bilo ružno da je nazivam snajkom", rekao je Marko.

Marko je otkrio da li bi prihvatio Marinkovićevu za snajku, te je on ostao vrlo mističan po tom pitanju.

foto: Printscreen

"Ako je moj burazer prihvati, onda da, a ja lično, ne znam, ne znam je, kada bih je upoznao bolje, onda bih mogao da kažem mišljenje. Neka ostane to pod znakom pitanja, dok je ne upoznam", rekao je Čorbin brat.

