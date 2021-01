SPREMILA SAM TUŽBU ZA BORU SANTANU ZBOG ŠAMARANJA SINA! Oglasila se majka Nece Lazića, pa otkrila da li ga se porodica ODREKLA!

Nenad Lazić, poznatiji kao Neca Tiktoker u Zadruzi je više puta priznao da je zaljubljen u cimera Boru Santanu, nakon čega je počeo i da pati.

Neca je ubeđen da su ga se roditelji i porodica odrekli nakon priznanja, ali njegova majka Milena otkriva da se nikada ne bi odrekla svoje krvi:

- Iskrena da budem, šokirana sam Necinim ponašanjem i tim što je priznao da je gej. Mislim da on to sve radi kako bi bio zanimljiv ili igra neku igru. On se psihički totalno zaludeo. Pa valjda bi meni kao majci rekao, jer ja sam jako moderna mama, a ne ovako javno na televiziji. Brat ga je samo u toj čestitki opomenuo da se kloni Bore, a on je to pogrešno shvatio. Ne mogu da ga gledam kako plače i priča da smo ga se odrekli jer je bio sa muškarcem. Ne odričemo ga se ni otac ni ja - kaže Necina mama za besna zbog ponašanja Bore Santane.

- Bora Santana misli da ja ne znam ko i šta. Ja sam za njega već pripremila tužbu. Za psovanje p*derske familije. Za šamaranje Nece. Mene naziva rugobom, a moje dete šugavim. Sve klipove sam sačuvala i predala advokatu. Platiće za moje zdravstveno stanje koje je narušeno zbog njegovog lupetanja. Ne dozvoljavam da mi jedna lopurda Santana i njegova familija prete. Borin rođeni brat je pretio mom sinu Peci. Sve snimke imamo i kod advokata su - objasnila je Necina mama za "Star", prenose mediji.

