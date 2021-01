LJUBAVNI JADI! ZOLA OČAJAN ZBOG ANE: Više sam se dao njoj nego MIljani, NIJE MI SVEJEDNO! VIDEO

U ranim jutarnjim satima, Lazar Čolić Zola i Vladimir Tomović razgovarali su o svemu što se desilo u noći za nama. Podsećamo, iako su priznali emocije, Zola i Ana Bulatović večeras su stvari izneli na čistac. Naime, Ana je otkrila kako ne bi ušla u vezu sa njim, što je Čolića iznerviralo, nakon čega je porazgovarao sa prijateljem.

- Malo me je sinoć razočarala. Ne može sve ono da kaže, pa da večeras otkrije da nije za vezu. Ja sam joj rekao, samo bih joj dao ručnu, pa rikverc i otišao bih od nje - otkrio je Tomović.

- Ne znam, baš sam se iznervirao - dodao je Zola.

foto: Pritnscreen

- Bolje si se pokazao prema njoj, nego što si sa Miljanom. Počeo si ranije da ustaješ, uredniji se, gledaš da joj spremiš, da joj skuvaš. Prema Miljani si nemaran bio, a ova te sada nagu*ila - rekao je Vladimir.

- Jeste, priznajem, dao sam se više. Ali ne znam zašto ovo. I ona je ovom dala dva piva sinoć, a ne meni. Nije mi svejedno, iskreno - dodao je Čolić.

- Ne moraš ti da kažeš, ja ću. Ovo je rijaliti njen, i to je to, pokazala je da igra rijaliti - ubeđivao ga je Vladimir.

foto: Pritnscreen

- Ne znam, ja to ne igram. Imali smo takav odnos da smo do devet sati bili budni. Ne znam čemu ovo. Ne želim uopšte da pokrećem bilo kakvu priču, znaš i sam kako se osećam. Nema dana da pomislim na ono moje, da idem kući, i sve me ovo podgrejava. Mnogo se razlikuje tvoja večerašnja izjava i to, a ona mi nikada nije rekla rečenicu da nikada ne bi ušla u vezu. I ja sam njoj rekao da nisam i ja baš za vezu, ali ne tako. Jer ako ima nešto od toga... - počeo je Zola.

foto: Pritnscreen

- Ovo je podlo. Ona je meni rekla isto da nije imuna - objasnio je Tomović.

- Neću više pričati da mi se sviđa toliko - dodao je Zola.

