OPSEDNUTA JE JANJUŠEM, S ČORBOM SE SMUVALA DA JOJ TATA NAPOLJU NE BI UMRO! Sandra BRUTALNO raskrinkala parove, nije ih štedela!

Sandra Rešić komentarisala je sa Drvetom mudrosti o aktuelnim parovima u Beloj kući.

- Drago mi je što je sve onako bilo lepo, falile su mi čestitke, ali se generalno osećam dobro. Nije mi loše u Zadruzi, navikla sam se, a mislila sam da će biti teže - otkrila je Sandra.

- Sandra, želim da prokomentarišeš situacije u kući šta je najupečatljivije sada? - glasilo je naredno pitanje.

foto: Pritnscreen/Pink

- Pa za sada, Maja, Čorba i Janjuš. Tara i Ša isto, Bora i Milica, Sanja Anđelo, Nataša. Ono što rade Sanja i Nataša je katastrofa. Izgledaju kao kokoške, a svađaju se oko dečka koji neće biti sa njima. Plaču obe, a kao plaču iz drugih razloga. Izgleda kao da se bore iz nekih drugih razloga. Sve je to top za rijaliti - nasmejala se Sandra pa dodala:

- Milicu neću da komentarišem, ona ustaje sto puta, ima neku priču, i onda legne kod Bore u krevet. Ne znam, najradije bih da ne govorim sa ni sa kim, pa da mogu da ih nalepim. Što se tiče Tare i Ša, vidim da je Ša jako loše psihički, ide linijom manjeg otpora i napada ljude. On je u daunu baš, a kada je izašla informacija da se ta tema i dalje poteže, on poludi. Viče na nas, a sam se ne sklanja od nje, i priča nam kako smo mi svi loši. Ako želi da se ta tema ne poteže, on treba da se skloni od nje. Đedović mi je rekao da je sinoć pričao sa njim i da ga je prihički smirio, a sve što radi, meni je užas - rekla je Sandra, pa nastavila:

foto: Pritnscreen/Pink

- Ja znam sve, ali neću da pričam, jer nemam neki opipljivi dokaz, ali u narednom peridu će biti i klipova i svega, pa ću moći da komentarišem. Ima masa tih stvari. Tara je Ermini rekla da planira samoubistvo, a onda ode kod Ša, pa se cmače grli. Mene je samo blam same sebe, da se ubeđujem u neke gluposti i da nalazim opravdanje za drage ljude. Priznajem, nekada uvijam u foliju, pa ispričam nešto gde sama sebi ne verujem - objasnila je Sandra.

Šta se deešava sa Čorbom, Majom i Janjušem? - pitalo je Drvo.

- Pa Čorbi je samo do jednog, to je očigledno. Ništa mu se ona više ne dopada od ostallih devojaka. Sve će to biti kratkog daha, kada su veze u pitanju. A Maja, pa da mi je njen mozak samo na par dana. Ona je našla način jer joj je Čorba dao pažnje. Janjušem je opsednuta, a ima taj momenat da on nikada nije stao javno i rekao da je ona njegova devojka, to njoj samo smeta, jer nije dobila šta želi. A sada je Čorba tu, gde je ona spojila lepo sa korisnim, da joj tata napolju ne bi umro. Našla je nekog sa kim može da ima se*s, jer joj je do toga jako stalo, a ona isto tu hoće da vidi kako će Janjuš da reaguje. Međutim, Janjuš je baš miran, a ona je očekivala haos. Htela je da on ustane, da napada Čorbu, i da nama svima dokaže da je on voli. Nije se nadala, pa je shvatila da Janjuš ne reaguje, i odlučila je da nastavi sa Čorbom. Ako mene Drvo pitaš, to je takva budalaština. Čorba ne bi smeo da je odvede kući, jer bi ga se majka odrekla. Što se tiče Janjuša, mislim da želi da se vrati ženi, i da će to sada pokušati - nasmejala se Sandra.

- Šta misliš o Alenu i Maji? - pitalo je Drvo potom.

foto: Pritnscreen/Pink

- Alen je neko ko ima te standarde, i on ne prihvata ništa manje od toga što ima. Zaljubio se on na početku, ali se sve više primećuju neke stvari koje se njemu ne sviđaju. Njega je sada blam da raskine sa njom, zbog svega što je uradila, a ja sam mu to rekla, i zamerio mi je malo. Što se tiče Miće, pitanje koje mu je juče postavio, bilo je malo degutantno. To je i pitanje kakvo gledaoci postavljaju. Ona mi je tada rekla da ona ne zna ništa, da nemaju odnose i ostalo. Maja je prva dva meseca trčala za Mićom, a sada je njoj krivo što je postavio pitanje koje se njoj ne dopada. Nije ona devojka koja je za njega, iskreno. On samo ide i razmišlja da ne bude klipova, a kompleks nezadovoljstva se istresa na Mići. On samo treba da ustane i da kaže šta hoće, šta neće. On samo brine šta će narod da kaže. I ona i on - otkrila je Sandra.

- Odnos Vladimira i Ivane? - nastavilo je Drvo sa pitanjima.

- Ona mi je u pušionici priznala da joj se dopada, a Vladimir zna šta radi. On pokazuje svoju moć kada su žene u pitanju. Kada se namerači na neku ta je gotova. Ne sviđa se ona njemu da bi ušao u vezu, ali pokazuje da može. Ja taj problem, nema, ali sa takvim devojkama treba tako. Za Ivanu nisam sigurna da li se uhvatila nove žrtve, nisam ja sigurna da joj se Vladimir definitivno sviđa, a to bih pustila da ide prirodnim tokom. Mislim da se njoj sviđa Anđelo, i samo Anđelo - dodala je Sandra za kraj.

Kurir.rs/I.B.

Kurir